Milan: Pioli 'se ci credi nulla e' impossibile'

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Gli ostacoli sono insormontabili per chi non ci crede. Se ci credi, nulla e' impossibile". Cosi' Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta la vittoria nel derby che riapre la corsa scudetto. "Dei miei ragazzi mi e' piaciuto soprattutto il coraggio, anche nelle difficoltà - ha detto il tecnico a Dazn - Andare sotto in una partita cosi', pesante sotto il punto di vista della difficolta', e poi riemergere mi rende orgoglioso. Non dimentichiamo che in questo 2022 abbiamo perso solo per una partita dove non c'erano solo nostre responsabilita'". "Siamo rimasti aggrappati alla partita nel primo tempo, quando l'Inter aveva piu' gambia - la conclusione di Pioli - accettando gli uno contro uno, e anche nel secondo: e il gol e' arrivato non nel momento migliore". Infine, il 'fioretto' di cui aveva parlato alla vigilia: "Per un mese non fumo il mio adorato sigaro toscano, mi fara' anche bene..." (ANSA).