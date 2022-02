Mezza Premier su Dybala, non c'è solo il Liverpool

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Paulo Dybala non ha ancora rinnovato con la Juventus e pertanto il suo futuro resta tutto da decifrare. Nel frattempo, per lui, si muovono le grandi corazzate della Premier League, che mettono a punto determinate strategie per garantirsi in futuro le prestazioni dell'argentino.

L'obiettivo è di mettere le mani sul suo cartellino a parametro zero: il Liverpool è il club che si sta muovendo con maggiore insistenza ma, come riferisce Il Mirror, anche Manchester United, Chelsea e Arsenal sono pronti ad avanzare proposte congrue all'entourage del fantasista classe 1993.

(ANSA).