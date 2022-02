Juve, Allegri: "L'obiettivo non cambia, arrivare fra le prime 4"

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "Anche dopo il mercato, i nostri obiettivi non cambiano: resta sempre quello di entrare tra le prime quattro". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega le prospettive della sua squadra per i prossimi mesi. "Da domani non ci sarà più tempo per recuperare, entriamo in una fase della stagione nella quale si deciderà molto - dice l'allenatore - e bisogna fare attenzione al Verona: è una squadra che sta facendo molto bene, nelle ultime quattro gare non abbiamo mai battuto i veneti". (ANSA).