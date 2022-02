Calcio: Juve; Allegri 'fuori da scudetto se altre non svengono'

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Massimiliano Allegri chiude quasi ogni discorso di corsa al titolo per la Juventus costretta a una lunga e difficile rimonta: "Difficilmente rientreremo nel giro scudetto, a meno che non svenga chi ci sta davanti" spiega il tecnico bianconero. "La favorita principale resta l'Inter - aggiunge - e poi per le altre non lo so". (ANSA).