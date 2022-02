Cagliari: Mazzarri, possiamo dare fastidio all'Atalanta

(ANSA) - CAGLIARI, 05 FEB - Cagliari senza i suoi top player contro l'Atalanta: Joao Pedro è squalificato e Nandez è ancora alle prese con l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Ma il tecnico rossoblù Walter Mazzarri cerca punti e non alibi: "Non intendo lamentarmi delle assenze - ha detto stamani nella conferenza stampa della vigilia -. Nandez? Per noi è una risorsa, speriamo di vederlo presto in campo".

Una sfida molto difficile. "Vero, è una partita complicata. Ma possiamo dare fastidio anche a un avversario fortissimo come l'Atalanta: nelle ultime partite l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Bisogna correre tanto. E sicuramente bisogna stare molto attenti agli episodi, perché sto ancora pensando ai punti sprecati con la Fiorentina. Dovremo essere bravi a leggere la partita e fare le scelte giuste dall'inizio e in corsa".

Sarà il giorno del neo acquisto Baselli, proprio contro la squadra che lo ha lanciato in A. "Ha qualità tecniche e morali - afferma Mazzarri che lo ha avuto a Torino - chiaramente ha bisogno di stare al meglio fisicamente per riuscire a garantire continuità anche in situazione di non possesso palla. Sa bene che non è più una giovane promessa e che deve essere un calciatore in grado di fare bene le due fasi di gioco. Viene da un piccolo risentimento accusato a Torino, ha fatto pochi giorni di allenamento e si sta inserendo nel gruppo, è a disposizione e vedremo come e quanto impiegarlo".

Uno dei leader sarà Pavoletti: "Leonardo dà l'anima quando gioca. In una società e in una squadra ognuno ha il suo ruolo, quando tutti lo rispettano le cose funzionano al meglio, dentro e fuori dal rettangolo verde. Sta facendo ottime cose, spero che continui così perché vorrebbe dire essere più vicini al nostro traguardo", conclude Mazzarri. (ANSA).