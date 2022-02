Allegri, "Juve mi ha fatto regalo, anticipati tempi"

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "Ripeto che la società è stata brava: avevamo chiare le cose da fare, sono stati anticipati i tempi": così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa. "Hanno fatto un bel regalo a me, ai tifosi e a tutti - aggiunge l'allenatore dopo gli innesti fatti a gennaio - ma qui alla Juve si gioca sempre per vincere e per costruire: a giugno ci sarà un altro mercato, ma adesso dobbiamo soltanto pensare a questa stagione e a finire tra le prime quattro".

