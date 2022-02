Rummenigge, grazie Italia, 'Hall of Fame' è bellissimo premio

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "E' con grande piacere che ringrazio la federazione italiana per questo riconoscimento, ovvero avermi inserito nella 'Hall of Fame', che significa molto per me. Ho ricordi meravigliosi del mio tempo all'Inter, che mi ha formato molto come giocatore ma anche come persona".

Dalla Germania, l'ex nerazzurro Karl-Heinz Rummenigge, grande rivale dell'Italia nella finale dei Mondiali del 1982, ringrazia tramite l'ANSA la commissione che ne ha deciso l'inserimento nella galleria degli 'immortali' del calcio.

"La mia famiglia ed io ci siamo sempre sentiti a nostro agio- continua Rummenigge - e siamo sempre legati al club e alle persone coinvolte. L'Italia sarà sempre nel mio cuore". (ANSA).