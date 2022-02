Riparte la Serie A con la stracittadina di Milano

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Riparte la Serie A e l'Inter si prepara a vivere il periodo cruciale della stagione. I nerazzurri sono favoritissimi per il derby di9 domani (1,85), secondo gli esperti di Sisal, rispetto al 4,25 del Milan, mentre per il pareggio si scende a 3,60. Domani si sfideranno gli attacchi più prolifici della A: la Combo Over+Goal, a 1,80, appare probabile. Una stracittadina non lesina mai emozione e intensità: un rigore si gioca 2,50. Lautaro Martinez prova a riscattarsi, la sua rete è offerta a 2,50, mentre in casa rossonera ci si affida al totem Zlatan Ibrahimovic, il cui gol è a 3,50. Un gol di Felipe Caicedo si gioca a 12,50. Domani sera la Fiorentina sfida la Lazio per sognare un posto in Europa. I ragazzi guidati da Italiano, secondo gli esperti Sisal, partono leggermente favoriti a 2,40, contro il 2,90 degli ospiti; il pareggio è a 3,40. Il 'Goal', in quota a 1,50, è ipotesi molto concreta. Lo stesso risultato esatto, domani sera, a favore dei padroni di casa si gioca 10, quello per gli ospiti pagherebbe 11 volte la posta. Immobile punta a trascinare la Lazio verso un altro successo: vederlo come primo marcatore pagherebbe 6 volte la posta. Arthur Cabral vuole diventare il nuovo idolo della Fiesole: un gol all'esordio si gioca a 3,00. Il Napoli vola a Venezia ed è ampiamente favorito a 1,45. Ma, attenzione a non sottovalutare i lagunari, dati a 7,00. L'Atalanta, nel lunch match di domenica, ospiterà il Cagliari: i nerazzurri, dati a 1,25 contro l'11 degli ospiti, puntano alla vittoria numero 13 in campionato. La Juventus, guidata dai nuovi acquisti Zakaria e Vlahovic, ospiterà il Verona: vittoria bianconera a 1,55, il blitz scaligero è a 5,75. La giornata di campionato verrà aperta dalla Roma che riceve il Genoa: giallorossi vittoriosi a 1,33, mentre il successo del Grifone pagherebbe 9 volte la posta.

