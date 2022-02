Genoa: Blessin, contro Roma voglio grinta e mentalità

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - Vigilia di Roma Genoa per Alexander Blessin ed il suo Genoa rivoluzionato dal mercato di gennaio. Il neo tecnico rossoblù, dopo il convincente esordio con l'Udinese, è pronto a sfidare la compagine di Mourinho.

"Vogliamo giocare contro la Roma con la stessa grinta, vivacità e mentalità vista contro l'Udinese. Naturalmente sappiamo che affronteremo una buonissima squadra , però vogliamo fare la nostra partita e cercare di fare punti. Vorremmo che gli avversari, dopo la partita, avessero l'opinione che giocare contro il Genoa non è comodo, che fa male e che disturba".

Tanti i volti nuovi, ben 9 gli acquisti di gennaio, alcuni però con pochi giorni di allenamento nelle gambe. "Posso dire che ho già visto buone cose negli allenamenti di questi giocatori e questo ci aiuterà nelle prossime settimane e nelle prossime partite. La cosa più importante è che si integrino il più velocemente possibile e che il gruppo sia unito e tutti si intendano".

Contro una Roma di livello il Genoa proverà a colpire l'avversario nei suoi punti deboli. "Il valore della Roma di sicuro non si discute. Ha un incredibile modo di giocare in particolare quando parte in contropiede e sfrutta la velocità - ha spiegato Blessin aiutato dal traduttore-collaboratore Massimo Mariotti -. Naturalmente se analizziamo le loro partite e vediamo come giocano capiamo cosa dobbiamo evitare. Il nostro compito sarà soprattutto quello di metterli in difficoltà colpendo i loro punti deboli quando li avranno. Per questo dovremo andare a dare il massimo per riuscire ad essere al loro livello" (ANSA).