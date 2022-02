Francia: Milik, Under e Gerson trascinatori del Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - L'anticipo della 23/a giornata della Ligue 1 è una specie di festival degli ex del campionato italiano. Fra il Marsiglia di Jorge Sampaoli e l'Angers, sul terreno dello stadio Velodrome, finisce 5-2: l'ex Napoli, Milik, firma una tripletta, un altro gol ciascuno lo mettono a segno gli ex romanisti Under e Gerson. Inutili le reti degli ospiti firmate d Fulgini e Bentaleb. In classifica il Marsiglia torna secondo con 43 punti, scavalcando il Nizza, fermo a 42, ma in campo domenica in casa contro il Clermont Foot alle ore 15.

L'Angers è sempre 12/o con 29 lunghezze, una in più dello Stade Brestois. (ANSA).