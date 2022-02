Fiorentina, Italiano: "Cerchiamo di non rimpiangere Vlahovic"

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Non mi sento tradito da Vlahovic sul piano personale, sono sempre rimasto estraneo alla sua situazione con la società: con lui parlavo solo di cose di campo. Sappiamo che è andato via un giocatore importante, ma si va avanti e faremo di tutto per non rimpiangerlo". Così Vincenzo Italiano, aspettando la partita di domani sera al Franchi contro la Lazio, la prima senza il centravanti serbo, che si trasferito alla Juventus. "Non possiamo nascondere di aver perso il giocatore che finora aveva finalizzato in maniera concreta e decisiva il nostro gioco ma il nostro è un gruppo molto unito, consapevole dei propri mezzi e di quanto fatto finora - ha proseguito il tecnico della Fiorentina -. Inoltre sono arrivati due giocatori forti, Piatek e Cabral, che, da come lavorano, mi danno grande fiducia. Insomma, è tutto a posto, domani ci aspetta un test difficile contro una delle squadre migliori del campionato e dobbiamo farci trovare pronti". (ANSA).