Venezia: Nsame 'voglio vincere e trascinare gli altri'

(ANSA) - VENEZIA, 03 FEB - "Jean Pierre è qui per dare spessore al nostro reparto offensivo, è un giocatore che arriva da un infortunio abbastanza serio, si sta riprendendo bene, non è discutibile per i numeri che ha prodotto negli ultimi anni, nel calcio sono quelli che determinano lo spessore e la qualità del giocatore. Lui ha numeri importanti, di conseguenza siamo riusciti ad avvicinarlo, credo sia rimasto attratto dalla nostra squadra, credo che la consideri un'opportunità, e la cosa è reciproca, è un'arma importante per gli obiettivi prefissati".

Mattia Collauto, ds del Venezia, presenta così l'ultimo acquisto del club, il camerunese Jean Pierre Nsame. Proveniente dallo Young Boys, dove ha segnato 89 reti in 139 partite. "Mi ha convinto il progetto del club, ambizioso, che corrisponde a quello che volevo" esordisce da neo arancioneroverde, sottolineando che lavora "per cercare il risultato, voglio vincere e cerco di trascinare gli altri. Assieme a Nani penso che si possano fare cose importanti". Dal punto di vista del fisico, continua il lavoro per il recupero: "ho fatto tutta la preparazione in Svizzera, non è ancora perfetto, - conclude - ma la direzione è buona, sto svolgendo un lavoro specifico, sono contento dei risultati e fiducioso dei progressi, non vedo l'ora che sia solo un ricordo". (ANSA).