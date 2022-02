Torino, ecco Pellegri: 'Sto bene, cura Juric mi aiuta'

"Sto meglio e mi sto allenando bene, so che i metodi di Juric mi possono aiutare. Abbiamo un bel rapporto, lui fu il primo a darmi fiducia": si presenta così Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Torino.

"In una squadra con tanti giovani è più facile integrarsi, il progetto è valido e c'è tanta gente di prospettiva - ha aggiunto la punta, prelevata in prestito con diritto di riscatto dal Monaco dopo la parentesi al Milan - e sono convinto che sia stata la scelta giusta. Ho realizzato il sogno di giocare in serie A, ora voglio affermarmi, conquistare la Nazionale e raggiungere gli obiettivi con il Toro".