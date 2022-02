Coppa d'Africa: Camerun ko, l'Egitto in finale ai rigori

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'Egitto si è qualificato per la finale della Coppa d'Africa di calcio, dopo avere battuto in semifinale con il punteggio di 3-1 i padroni di casa del Camerun ai calci di rigore (0-0 dopo i 90' regolamentari e i tempi supplementari) sul terreno dello stadio Olembé di Yaoundé.

Domenica, con inizio alle ore 20 italiane, nello stesso impianto, i 'Faraoni' guidati dall'allenatore portoghese Carlos Queiroz (questa sera allontanato dal campo), sfideranno per il trofeo del Continente nero il Senegal. Fatale ai padroni di casa l'errore dal dischetto di Moukoudi, che si è fatto neutralizzare la conclusione da Gabaski; ha fallito anche Siliki, anche lui ipnotizzato dal portiere egiziano.

Infine, ha sbagliato anche N'Jie, che ha calciato fuori il pallone. Il sogno del Camerun sfuma, quello dell'Egitto è più che mai vivo. (ANSA).