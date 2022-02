Calcio: Fifa, Cagliari deve pagare 2 milioni a Boca per Nandez

(ANSA) - CAGLIARI, 03 FEB - Due milioni di euro più interessi al Boca Juniors. Li dovrà pagare il Cagliari al club argentino.

Lo ha stabilito il tribunale della Fifa: si tratta di una tranche reclamata dalla società sudamericana per l'acquisto del centrocampista Nahitan Nández. Una lunga e complicata vicenda che, non avendo trovato una soluzione per vie amichevoli, è finita nelle mani del giudice internazionale. Il Cagliari ora- questo viene intimato nel documento emesso dal tribunale FIFA- ha 45 giorni per saldare quanto previsto dal verdetto. In caso di mancato pagamento rischia di non poter effettuare operazioni nelle prossime tre sessioni di calcio mercato. Nessuna reazione per ora da parte del Cagliari. (ANSA).