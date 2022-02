Serie A: Guida arbitro di Inter-Milan,Massimi dirige Juve-Verona

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro del derby Inter-Milan, gara clou della 24/a giornata, quinta di ritorno, in programma sabato prossimo, 5 febbraio alle ore 18. Tra le altre designazioni, Fiorentina-Lazio, che si gioca sempre sabato alle 20.45, sarà diretta da Orsato di Schio, Roma-Genoa (sabato ore 15) da Abisso di Palermo. Per i match della domenica, Prontera di Bologna arbitrerà Atalanta-Cagliari, Mariani di Roma Venezia-Napoli, mentre per Juventus-Verona il prescelto è Massimi di Termoli. (ANSA).