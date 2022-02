Cairo, per presidenza Lega A serve profilo condiviso

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il prossimo presidente della Lega Serie A dovrà essere un profilo "condiviso" che "possa portare all'attenzione del governo tutti i problemi del calcio italiano" e che "consenta di fare passi avanti" alla stessa Lega. Urbano Cairo traccia così l'identikit di chi dovrà sostituire il dimissionario Paolo Dal Pino. "Il calcio rischia grosso - evidenzia il proprietario del Torino, intervenuto al Teatro degli Arcimboldi per l'ingresso di Gianni Motta nella Hall of Fame del Giro d'Italia -. Ora abbiamo 45 giorni per eleggere un nuovo presidente ed evitare il commissariamento: mi sembra un tempo sufficiente, quindi aspettiamo a disperarci". (ANSA).