Zamparini, Pastore: "Sei stato più di un presidente"

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "E' un giorno molto triste per me...

Una delle prime persone che si è fidato di me se n'è andata.

GRAZIE di tutto Zamparini, nei due anni che ho vissuto a Palermo sei stato molto più del mio presidente, mi hai trattato come un figlio e mi hai sempre aiutato. Non ti dimenticherò mai". E' il messaggio che Javier Pastore, ex fantasista del Palermo, ha dedicato a Maurizio Zamparini sul proprio account di Instagram.

Più laconico Josip Ilicic, altro ex rosanero, che ha scritto: "Rip" e "Grazie". (ANSA).