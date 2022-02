Vlahovic: "Ho scelto il numero 7 solo, perché è più vicino al 9"

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "La 7 non rappresenta niente: qui tutti i numeri sono importantissimi, dall'1 al 100, e io l'ho scelto perché è il più vicino al 9". Dusan Vlahovic spiega la scelta della maglia numero 7, lasciata libera dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. "Il numero non è importante - spiega il nuovo acquisto della Juventus - ma ciò che conta è l'atteggiamento da mettere in campo: sono venuto qui per aiutare i compagni e mettermi a disposizione per cercare tutti insieme di raggiungere gli obiettivi". (ANSA).