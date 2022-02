Pinto fa bilancio mercato Roma "trattenuti tutti i big"

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Nelle ultime tre finestre di mercato siamo sempre riusciti a non permettere che i giocatori più importanti andassero via. Sulle offerte ricevute non dico nulla ma sono soddisfatto che nessuno dei nostri migliori sia andato via". Così il General Manager della Roma Tiago Pinto fa il bilancio del mercato dei giallorossi concluso con gli acquisti di Maitland-Niles e Oliveira. Come accaduto per Pellegrini al termine dell'ultima sessione estiva di mercato, ora si parla del rinnovo di Nicolò Zaniolo: "Se giocherà il prossimo anno nella Roma? Questo non posso dirlo né io, né nessuno. Nei prossimi 4 mesi dobbiamo aiutare il mister e i giocatori a migliorare ancora di più i risultati e il lavoro per renderci tutti soddisfatti. Ora non è il momento di parlare del mercato estivo, dobbiamo lottare su tutte e tre le competizioni perché abbiamo la possibilità di fare una buona stagione", ha ammesso Pinto. Il Gm giallorosso ha anche specificato che "non è vero che gli altri obiettivi sono sfumati, né che Diawara ha bloccato un eventuale terzo acquisto. Zakaria? Era un giocatore che il nostro scouting seguiva, possiamo dire che lo scouting della Roma lavora bene". "Abbiamo dato alla Roma uno dei migliori direttori d'orchestra al mondo. Ora è il momento di migliorare gli strumenti e la sinfonia della musica - ha concluso il dirigente giallorosso - Non ho paura del futuro, stiamo facendo il massimo per migliorare la Roma. Nei prossimi mesi stabiliremo con la società e con Mourinho un piano e la certezza che a settembre 2022 la rosa sarà migliore di questa". (ANSA).