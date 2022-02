Mondiali: Corea del Sud qualificata, è la decima volta di fila

La Corea del Sud si è qualificata ai Mondiali 2022 in Qatar, la sua decima consecutiva alla Coppa del Mondo, battendo la Siria 2-0 in un incontro della ottava giornata del gruppo A della zona asiatica. La Corea del Sud è il secondo Paese dell'Asia ad ottenere il pass per il torneo dopo l'Iran, che si è già assicurato la qualificazione dominando lo stesso girone A. La partita Siria-Corea del Sud, disputata a Dubai, è stata decisa nel secondo tempo dalle reti di Kim Jin-Su e Kwon Chang-Hoon. A Teheran, l'Iran ha invece battuto 1-0 gli Emirati Arabi Uniti, che sono al terzo posto nel girone e aspirano a partecipare allo spareggio per cercare la qualificazione.