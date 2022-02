Fiorentina: Commisso "amareggiato e deluso, devo riflettere"

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - "Sono molto amareggiato e deluso, le cattiverie, le minacce, le offese in questi giorni non sono giuste e non posso accettarle, mi lasciano molto deluso e mi portano a pensare alle scelte da fare e a cosa dovrò fare in futuro". Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso intervenendo dagli Stati Uniti sui canali ufficiali del club.

"Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e le mie azioni, insieme alla mia famiglia e a chi lavora con me quali sono i miei principi e i miei valori - ha proseguito il presidente viola - Non sono venuto qui per comprare una villa o una casa al mare, ho messo subito le mie energie e la mia disponibilità economica nella Fiorentina. Io spero che qualcuno rifletta, ai fiorentini dico che oggi sapete chi c'è ma non sapete chi verrà in futuro". (ANSA).