Inter a Eriksen, buona fortuna per nuova avventura

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Buona fortuna per la tua nuova avventura. Siamo felici di vederti tornare in campo": e' il messaggio dell'Inter a Christian Eriksen che riprende la sua carriera sportiva al Brentford.

Un tweet che testimonia il legame dell'Inter con il giocatore per il quale il mondo e' stato in ansia in seguito al grave infortunio agli Europei di calcio. (ANSA).