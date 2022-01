Nsame dallo Young Boys al Venezia

(ANSA) - BERNA, 30 GEN - Il Venezia ha trovato l'attaccante che cercava sul mercato invernale. Fonti dirigenziali dello Young Boys assicurano infatti che è stato trovato un accordo con il club veneto per il trasferimento alla corte di Paolo Zanetti di Jean-Pierre Nsame, punta classe 1993 che era seguito anche dalla Salernitana e dalle due genovesi. L'affare sarebbe stato concluso sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro che scatta in caso di permanenza del Venezia in Serie A. (ANSA).