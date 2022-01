Sampdoria: è fatta per l'arrivo di Supryaga

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - La Sampdoria rinforza la sua linea offensiva portando 'a casa' l'accordo per l'attaccante ucraino Vladyslav Supryaga. 21 anni, atteso a Genova nei prossimi giorni: l'accordo è stato trovato con la Dinamo Kiev sulla base di un prestito oneroso di 18 mesi più diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Supryaga prende il posto di Ernesto Torregrossa ceduto in prestito al Pisa. Un'intesa raggiunta nella giornata di ieri e limata oggi. Intanto la Sampdoria ha ufficializzato la cessione di Valerio Verre all'Empoli in prestito con diritto di opzione : il costo del cartellino è stato valutato 2 milioni di euro (ANSA).