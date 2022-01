Figc: boom del beach soccer, ecco corsi per allenatori

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Si è concluso il corso 'pilota' per allenatori di beach soccer, nato da un impulso del Club Italia e che è stato raccolto dal Settore Tecnico della Figc. Un corso pilota che in realtà potrebbe essere definito come un 'super corso', considerando che gli 'allievi' sono già grandi cultori della disciplina.

Coordinati dal Ct della Nazionale italiana, Emiliano Del Duca, gli 11 esperti - in otto giorni, per 80 ore di lavoro complessive tra aula e campo (quest'ultimo allestito circa anno fa al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia e che a metà febbraio sarà anche dotato di una copertura per l'attività invernale: un investimento del Coni per una disciplina candidata a diventare olimpica) - hanno prodotto i materiali necessari per affrontare la futura didattica dei corsi, che diplomeranno i primi allenatori di questo sport.

Un 'investimento formativo' che la Figc ha voluto per una disciplina che molte soddisfazioni ha regalato a tutto il movimento del calcio sulla sabbia, grazie alle vittorie della sua Nazionale, campione d'Europa nel 2018 e vicecampione mondiale nel 2008 e nel 2019. Un ulteriore passo, che fa seguito alle recenti novità introdotte con la formazione della Nazionale femminile, con il campionato nazionale Under 20 organizzato dalla LND e, infine, attraverso il settore giovanile e scolastico Figc, con l'inserimento di questa pratica sportiva nell'attività di base. (ANSA).