Caicedo scalpita "non vedo l'ora di iniziare"

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Sono molto contento e non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l'Inter, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all'Inter. Sono molto contento e mi aspetto di fare bene". Così Felipe Caicedo a Inter Tv nel giorno dell'ufficialità del suo passaggio in nerazzurro.

"Ho lavorato con Inzaghi quattro anni alla Lazio e - aggiunge - ora lo ritrovo qui all'Inter. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi lo ringrazio e non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi con lui". (ANSA).