Quarto acquisto per il Cagliari, ufficiale Baselli dal Torino

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Ora è ufficiale: Daniele Baselli è un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo.

Nato a Manerbio il 12 marzo 1992, centrocampista, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, proprio la squadra che affronterà il 6 febbraio alla ripresa del campionato. Nel suo percorso anche una partita con l'Olanda nel 2018. Lascia il Torino dopo sette stagioni. Sono 224 in totale le partite disputate in Serie A.

Baselli è il quarto acquisto del calciomercato invernale del Cagliari: sono già arrivati Lovato, Goldaniga e Gagliano (ritorno dal prestito). Il club rossoblù però dovrebbe concludere nei prossimi giorni anche qualche altra operazione: cerca un centrocampista, un esterno sinistro e forse anche un attaccante. (ANSA).