Calcio: Mondiali; Uruguay batte Paraguay e ricomincia a sperare

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Vittorie per l'Uruguay e l'Argentina negli incontri disputati la scorsa notte in Sudamerica per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, mentre il Brasile - già qualificato, come la nazionale albiceleste - ha pareggiato con l'Ecuador.

Il risultato più importante è il successo degli uruguaiani in Paraguay, un 1-0 siglato da Luis Suarez, che permette loro di portarsi al quarto posto nella classifica, con due punti di vantaggio su Colombia e Perù, che si incontrano questa sera. Un successo per il nuovo ct, Diego Alonso, chiamato dalla federazione a sostituire di Oscar Washington Tabarez che dopo 15 anni sulla panchina era stato esonerato lo scorso novembre dopo quattro sconfitte consecutive che avevano messo a rischio la corsa verso il Qatar. Il girone sudamericano promuove direttamente le prime quattro mentre la nazionale quinta in classifica dovrà affrontare uno spareggio intercontinentale.

L'Argentina, priva di Messi, ha vinto 2-1 a Lima sul Cile con le reti di Di Maria e del nerazzurro Lautaro Martinez. I cileni, settimi, sembrano ormai fuori dalla corsa per i Mondiali.

L'Ecuador, terzo nel girone, ha fermato sull'1-1 a Quito un Brasile ancora imbattuto e che non schierava Neymar. Il match è stato caratterizzato dagli interventi del Var, molto contestati dai padroni di casa. Il portiere del Brasile, Alisson, si è visto annullare due cartellini rossi - uno diretto per un'uscita pericolosa declassato a giallo e un altro per cancellazione di una ammonizione nel finale -, mentre due rigori assegnati dall'arbitro all'Ecuador non hanno superato la verifica del video. (ANSA).