Barcellona: Morata resta il principale obiettivo per l'attacco

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Álvaro Morata continua a essere l'obiettivo principale del Barçellona per rinforzare l'attacco.

Il suo arrivo al Camp Nou, tuttavia, appare complicato, secondo quanto riporta il quotidiano Mundo Deportivo. Il destino di Morata è legato a quello di Ousmane Dembélé, ma anche ai desideri di Massimiliano Allegri. L'Atletico Madrid, titolare del cartellino del giocatore, dal canto suo, lavora per la cessione. Morata insiste per lasciare Torino e il suo agente Juanma López continua a trattare per trovare un accordo.

Intanto il presidente 'blaugrana' Joan Laporta è a Madrid per cercare di sbloccare la trattativa con l'Atletico. Su Morata si muove anche il Tottenham. (ANSA).