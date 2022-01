Inter, visite mediche per Gosens

Robin Gosens è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno classe 1994 ha infatti iniziato in mattinata le visite mediche di rito con il club nerazzurro a Milano, prima della firma sul contratto e dell'ufficialità dell'affare.

Gosens arriva all'Inter dall'Atalanta in un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a circa 25 milioni, mentre il giocatore dovrebbe firmare un contratto quadriennale.