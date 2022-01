Juve: Morata verso il Barcellona, ma solo se parte Dembelé

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Con l'atteso arrivo di Dusan Vlahovic a Torino, sponda Juventus, si aprono spiragli per la possibile partenza di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, corteggiato da tempo dal Barcellona, potrebbe lasciare il club bianconero per trasferirsi in Catalogna. C'è un però ed è legato alla situazione dell'attaccante francese Ousmane Dembelé, il cui agente è sbarcato a Barcellona per incontrare i dirigenti della società blaugrana e trattare il rinnovo del contratto del proprio assistito.

In altre parole, solo dopo l'eventuale partenza di Dembelé, Morata può sbarcare al Camp Nou. Le prossime ore, in tal senso, secondo quanto riporta il quotidiano Sport, saranno decisive per le sorti dell'attuale centravanti juventino che adesso è chiuso da Vlahovic. (ANSA).