Gravina: "Al tavolo del Governo con piano industriale"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Noi abbiamo lavorato molto e fatto studi straordinari per capire le criticità del mondo del calcio e le abbiamo messe sul tavolo. Il mondo del calcio si deve presentare in modo coerente e con un piano industriale. Ci deve essere grande senso di responsabilità perché non voglio solo chiedere ristori". Lo ha detto Gabriele Gravina nella conferenza stampa post Consiglio Federale sul tavolo tecnico chiesto al Governo.

"Credo sia un nostro diritto chiedere le forme di agevolazioni che abbiamo richiesto - ha continuato il presidente della Figc - ma è altrettanto doveroso presentarsi con presupposti che creino prospettive diverse". (ANSA).