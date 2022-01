Eriksen si allena con le riserve dell'Ajax

Alla ricerca della forma migliore in attesa di trovare un nuovo club dopo la necessaria rescissione del contratto con l'Inter, il danese Christian Eriksen si allena con la squadra riserve dell'Ajax, club in cui ha giocato dal 2010 al 2013. "Sono molto felice di essere qui. All'Ajax mi sento come a casa - ha detto il giocatore -. Voglio tornare al più presto al più alto livello in modo da essere pronto quando troverò un nuovo club". Vittima di un infarto in campo durante il match Danimarca-Finlandia agli Europei dello scorso anno, il 29 enne Eriksen si è ripreso completamente ma a causa del pacemaker che gli è stato innestato per regolare il battito cardiaco non poteva più giocare in Italia. Il suo obiettivo è tornare presto in campo e magari puntare anche al Mondiale in Qatar. Sembra ormai imminente la firma di un contratto con il Brentford, club di Premier League, dove farebbe ritorno dopo la lunga esperienza con il Tottenham.