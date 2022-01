Calcio: Lega Pro e Aic nominano ambasciatori dei club di C

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'Assocalciatori e la Lega Pro insieme con il 'Club dei 100' e il 'Club dei 300'. Il 'Club dei 100" è formato da calciatori che abbiano militato in tutti i campionati di C e che abbiano raggiunto almeno 100 presenze con lo stesso club iscritto al campionato di C nella stagione in corso (Ambasciatori del Club). Il 'Club dei 300' è invece formato da calciatori che hanno totalizzato 300 presenze nei campionati di Lega Pro (Ambasciatori di Lega Pro). Nomi che hanno fatto la storia del campionato di C in oltre 60 anni. Gli 'Ambasciatori dei Club' avranno diritto a entrare allo stadio del club con il quale hanno giocato le 100 partite, così come gli 'Ambasciatori di Lega Pro' potranno sedersi sulle tribune di tutti gli stadi di C, richiedendo l'accredito. Inoltre, gli ex saranno coinvolti dalla Lega Pro e dai club in attività di comunicazione specifiche a loro dedicate. Un piccolo-grande riconoscimento per non dimenticare chi ha dato tanto, rimetterlo a contatto con il 'suo stadio' e i tifosi. Il Comitato di valutazione, composto da Mario Mariano (promotore); Emanuele Paolucci, segretario generale di Lega Pro; Fabio Poli, direttore organizzativo dell'Aic; Alice Mozzaquattro (Aic) e Giovanni Marchi (Lega Pro), ha ammesso al club i seguenti ambasciatori per la stagione 2021/22: Ambasciatori club: Marco Anghileri (ambasciatore Ac Renate.

Emmanuele Esposito (ambasciatore Az Picerno). Carmine Giorgione (ambasciatore Uc Albinoleffe). Ettore Guglieri (ambasciatore Us Fiorenzuola 1922). Mariano Marchetti (ambasciatore Aurora Pro Patria 1919). Francesco Pitarresi (ambasciatore Az Picerno.

Gianmaria Rossi (ambasciatore Imolese Calcio 1919). Edoardo Scrosta (ambasciatore Fermana Fc). Nicolò Sperotto (ambasciatore Fermana Fc). Gianluca Urbinati (ambasciatore Fermana Fc).

Ambasciatori Lega Pro: Alessio Ballanti, Sacha Cori, Francesco Dettori, Manuel Ferrani, Giovanni Fietta, Paolo Ginestra, Carmine Giorgione, Simone Iocolano, Giuseppe Le Noci, Matteo Liviero, Mariano Marchetti, Ettore Marchi, Devis Nossa, Stefano Padovan, Antonio Palma, Michele Rinaldi, Gianmaria Rossi, Andy Selva, Gianluca Turchetta. (ANSA).