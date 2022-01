Capello, ho visto meglio la Juve rispetto al Milan

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Ho visto una crescita della Juve come voglia di soffrire, ho visto una gran voglia di Dybala. Il Milan mi è sembrato leggermente in affanno sul piano del gioco, si è limitato alle iniziative di Leao. Ho visto meglio la Juve rispetto al Milan. Da un po' di tempo la Juve è squadra". L'ex tecnico di Juve e Milan, Fabio Capello, commenta il big-match di San Siro terminato in parità. "Lo scudetto? La Juve - aggiunge Capello ai microfoni di Radio Anch'io sport - può recuperare punti, le altre stiano attente, quando la Juve ritrova questa mentalità diventa difficile per tutti". (ANSA).