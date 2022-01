Mondiali: spareggi Africa, big match è Ghana-Nigeria

(ANSA) - DOUALA, 22 GEN - Sono stati sorteggiati oggi a Douala gli accoppiamenti dei cinque spareggi che qualificheranno altrettante nazionali dell'Africa ai Mondiali in Qatar.

Questi gli accoppiamenti delle sfide che si giocheranno tra il 21 e il 29 marzo: Egitto - Senegal Camerun - Algeria Ghana - Nigeria Repubblica Democratica Congo - Marocco Mali - Tunisia Fra tutte queste selezioni, soltanto il Mali non ha mai preso parte alla fase finale di un Mondiale e ora inseguirà il proprio sogno affrontando le 'Aquile di Cartagine' della Tunisia: sarà una ripetizione della pazza sfida di Coppa d'Africa vinta dai maliani in cui l'arbitro che ha fischiato la fine con cinque minuti di anticipo, provocando la furia dei tunisini.

La squadra africana con più presenze ai Mondiali è invece il Camerun, con sette fra il 1982 e il 2014. Alla ricerca della settima qualificazione sarà la Nigeria, che troverà di fronte gli arcirivali del Ghana, reduci da un'umiliante eliminazione dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta per 3-2 contro le Comore.

Ci sarà poi una grande esclusa fra Egitto e Senegal, confronto che metterà di fronte i due compagni di squadra del Liverpool Sadio Mané e 'Momo' Salah. (ANSA).