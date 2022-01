Donne: la Fiorentina ferma la Juventus sul 2-2

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Nella 13/a giornata del campionato femminile di Serie A, il big-match tra Juventus e Fiorentina si chiude con uno spettacolare 2-2 frutto di una gara giocata ad altissimi ritmi da entrambe le formazioni. La squadra di Panico, in netta ripresa dopo il ko con il Sassuolo del turno precedente, interrompe la striscia record di 36 vittorie consecutive registrata dalla Vecchia Signora in campionato e riparte da una grande prestazione su un campo difficilissimo. Il punteggio si sblocca dopo 14' con Giacinti, che approfitta del passaggio sbagliato di Aprile e con un pallonetto vincente firma il suo primo gol in maglia viola. La Juventus, seppure con qualche problema di formazione viste le tante assenze, reagisce bene e continua ad aggredire alta, ma al 34' incassa il raddoppio: destro di Neto dal limite, Gama interviene in anticipo su Sabatino ma la deviazione beffa il difensore bianconero, che insacca alle spalle del suo portiere. La squadra di Montemurro però insiste e nel recupero del primo tempo accorcia le distanze con Cernoia. A inizio ripresa la Juve sfiora il pareggio con Staskova, che raccoglie il cross di Bonansea ma distanza ravvicinata centra in pieno la traversa.

Questione di minuti per le piemontesi, perché il 2-2 si concretizza al 58': cross dalla destra di Hyryynen, Caruso con una magia al volo supera Tasselli e ristabilisce l'equilibrio.

La gara rimane aperta fino all'ultimo. La Fiorentina sorride per una grande prestazione e per un punto che dà fiducia vista la posizione in classifica (è ottava), la Juve invece interrompe una lunga serie di vittorie, ma allunga la sua striscia di imbattibilità in campionato a 53 gare e si mantiene a +6 sulle rivali.

Nelle altre partite della giornata, spiccano la vittoria del Sassuolo contro il Verona (4-0), e il successo del Pomigliano in casa dell'Empoli (2-1 per le campane). (ANSA).