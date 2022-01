Calcio: Pioli, Ibrahimovic con Juve può essere determinante

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Zlatan ha avuto le sue occasioni e non è riuscito a sfruttarle. La Juve difende molto bene e non riusciremo a creare le dieci occasioni da gol create con lo Spezia ma credo che potrà essere determinante. Sta bene ed è pronto come tutti noi" : lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Juventus. Ibrahimovic, che non segna a San Siro da più di quattro mesi, dovrebbe partire dal primo minuto in una sfida da vincere e da giocare con il giusto atteggiamento. "Voglio una squadra che giochi con grande energia - afferma l'allenatore rossonero in conferenza - con forza, perché le partite vanno affrontate con decisione, poi ci saranno difficoltà ma è più semplice gestirle da squadra".

(ANSA).