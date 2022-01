Coppa del Re: Real ai quarti, Barcellona eliminato

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il Barcellona, detentore del titolo, è stato eliminato agli ottavi di finale dalla Coppa del Re, battuto 3-2 ai supplementari dall'Athletic a Bilbao. Un altro colpo per la squadra blaugrana dopo l'uscita dalla Champions League nella fase e a gironi e in ritardo in campionato, e anche per il tecnico, Xavi. Sempre passando per i supplementari, è invece approdato ai quarti il Real Madrid, superando 2-1 l'Elche Allo stadio San Mames, i catalani sono riusciti a rimontare due volte grazie a Ferran Torres (20') e Pedri (48'), alle reti di Muniain e Martinez, ma il rigore trasformato dallo stesso Muniain nel primo supplementare ha regalato il passaggio del turno ai padroni di casa.

A Elche, la squadra di Ancelotti è riuscita a rimontare la rete di Verdu nel primo supplementare (i risultato al 90' era 0-0), andando in gol con Isco e Hazard. (ANSA).