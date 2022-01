Calcio: Verona; Tudor, "Europa? Pensiamo a salvarci"

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Dobbiamo salvarci, non pensiamo all'Europa". Così, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Verona, Igor Tudor commenta il successo contro il Bologna.

"Il direttore ha detto che mancano 7 punti, mancano ancora tante partite - ha aggiunto - Stiamo bene, abbiamo fatto tanti punti partendo bene nel girone di ritorno. Abbiamo perso contro la Salernitana facendo 20 tiri in porta. Peccato per la sosta, perché eravamo in un ottimo momento. Bisogna giocare per vincere, io cerco di dare un'impronta ai ragazzi. Sono fortunato che ho i calciatori forti sennò non potremo giocare così".

(ANSA).