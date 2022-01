Calcio: Inter; distrazione alla coscia per Correa

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Distrazione ai flessori della coscia sinistra per Joaquin Correa: è questo il responso degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante dell'Inter dopo l'infortunio nella gara di mercoledì contro l'Empoli in Coppa Italia. Lo ha reso noto il club nerazzurro in una nota. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane: difficile il suo recupero per il derby contro il Milan del prossimo 6 febbraio. (ANSA).