Calcio: Coppa del Re, Barcellona eliminato dall'Athletic Bilbao

(ANSA) - MADRID, 21 GEN - Il Barcellona campione in carica ;;è stato eliminato per 3-2 ai supplementari negli ottavi di finale della Coppa del Re sul campo dell'Athletic Bilbao.

Senza Ousmane Dembélé, impegnato in un'accesa resa dei conti con il Barça per il prolungamento del contratto e lasciato a riposo forzato a Barcellona, ;;i blaugrana sono riusciti a rimontare due volte grazie a Ferran Torres (20') e Pedri (93'), ma un rigore realizzato di Iker Muniain nell'extra-time (107') ha steso i catalani. (ANSA).