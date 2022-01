'Raiola in terapia intensiva', ma lo staff smentisce

Mino Raiola sarebbe in "terapia intensiva" al San Raffaele di Milano: e' l'allarme lanciato dalla tedesca Bild sulle condizioni di salute del procuratore di diversi campioni, da Ibrahimovic a Donnarumma fino al tedesco Haaland, ma subito smentito dall'ufficio stampa dell'agente.

Raiola è ricoverato al San Raffaele per "controlli programmati", precisano all'ANSA fonti del suo staff, che già una settimana fa, quando si era diffusa la notizia del ricovero, avevano voluto precisare che non si era trattato di un intervento d'urgenza.