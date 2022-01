Covid: Lega Pro; calciatori e gruppi squadra vaccinati al 99,6%

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Si ricomincia a giocare. Il 'maledetto' Covid-19 ci fa soffrire ancora facendoci pagare un prezzo pesante in termini di dolore e di sofferenza economica, ma la Lega Pro, per fortuna, ha una squadra di medici sociali, coordinata dal nostro consulente, Francesco Braconaro, che ci conferisce professionalità e competenza. A tal fine andrebbe riconosciuta pienamente la loro funzione all'interno delle norme federali". Lo afferma il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, sottolineando "il dato maggiormente positivo che vede, tra i calciatori ed i gruppi squadra di serie C, raggiungere il 99,6% di soggetti che hanno iniziato o completato il ciclo vaccinale".

Medici e segretari dei 60 club di Lega Pro hanno preso parte ad un webinar organizzato dalla Lega per far conoscere il nuovo protocollo Covid. "Vorrei sottolineare l'importanza dell'Osservatorio Permanente della Lega Pro e la grande mole di lavoro effettuata sui contagi Covid, tenuta costantemente aggiornata - dice Braconaro -. Questo ci ha consentito di effettuare valutazioni per un corretto cammino del campionato.

Ringrazio anche la dedizione di tutti i medici sociali che ci hanno coadiuvato, mettendoci al corrente dei dati, che poi, la Lega Pro ha elaborato". "Noi, con la struttura della Lega, e con i club, ci siamo preparati per scendere in campo. Siamo pronti a svolgere la nostra importante funzione sociale, fornendo, in questo momento difficile, momenti di spensieratezza e serenità", conclude il Ghirelli. (ANSA).