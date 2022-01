Mondiali: Argentina senza Messi con Cile e Colombia

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Non c'è Leo Messi, da poco guarito da un'infezione da Covid-19, ma tanta Italia tra i convocati dell'Argentina per le due prossime partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar, traguardo peraltro già conquistato dalla nazionale guidata dal ct Lionel Scaloni, che affronterà il Cile a Santiago il 27 gennaio e la Colombia in casa il 1 febbraio.

Nutrito il contingente 'italiano', che comprende il portiere dell'Atalanta Musso, i difensori Molina (Udinese), Martinez Quarta (Fiorentina) e gli attaccanti Gonzalez (Fiorentina), Martinez e J.Correa (Inter).

Messi ha contratto il virus mentre era in vacanza nella sua città natale di Rosario, lo scorso dicembre. Il 5 gennaio, il Paris Sg ha annunciato che Messi era tornato in Francia dopo essere risultato negativo e questa settimana il sette volte Pallone d'Oro è tornato ad allenarsi con la squadra. Per questo, e anche per la relativa importanza dei due incontri, il capitano è stato lasciato a Parigi, mentre sono stati convocati i compagni di squadra Angel Di Maria Leandro Paredes. Solo due, su 27, i convocati che giocano in Argentina: il portiere Franco Armani e l'attaccante Julian Alvarez. (ANSA).