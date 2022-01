Coppa Italia: 3-2 all'Empoli, l'Inter si qualifica pei quarti

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Inter batte Empoli 3-2 (1-0) dopo i tempi supplementari in una partita degli ottavi di finale della Coppa Italia disputata sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri si qualificano così per i quarti di finale, dove incontreranno la vincente di Roma-Lecce, in campo domani alle ore 21. (ANSA).