Serie B; nove giocatori squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Sono nove i giocatori squalificati, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 19/a giornata del campionato di serie B. Il giudice sportivo, Germana Panzironi, ha fermato Pasa del Pordenone e Vignali del Como, entrambi espulsi per doppia ammonizione.

Tra i non espulsi, faranno un turno di stop Beruatto (Pisa), Bianchi (Reggina), Cotali e Zampano (Frosinone), Pajac (Brescia), Parigini (Como) e Pinato (Pordenone). (ANSA).