Genoa, Labbadia rinuncia all'incarico

Bruno Labbadia, il tecnico italotedesco scelto dal Genoa per allenare la squadra al posto dell'esonerato Andriy Schevchenko avrebbe rinunciato all'incarico a causa di divergenze sul mercato. Labbadia era atteso a Genova oggi per la firma del contratto.



Tra le motivazioni che hanno spinto l'allenatore italo-tedesco Bruno Labbadia a rinunciare all'incarico ci sarebbero state divergenze di opinione con la dirigenza del Genoa sulle strategie per rinforzare la squadra in queste ultime due settimane del mercato invernale. Labbadia avrebbe avuto già l'aereo prenotato ma non c'è mai salito e senza dubbio anche la disastrosa partita di ieri a Firenze (6-0 con i Viola di Italiano) avrà sicuramente inciso sulla scelta del tecnico protagonista di questo clamoroso dietrofront dopo aver trovato l'intesa sul contratto che sarebbe dovuto durare 18 mesi. Il Genoa cfc adesso cerca un'altra strada con Rolando Maran (sulla panchina del Genoa dall'agosto al dicembre 2020, poi esonerato in favore di Ballardini) che pare in pole position ma non sono esclusi altri nomi.