Champions: Bonucci, "lotteremo fino all'ultimo per vincerla"

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - "Vogliamo prenderci un posto in Champions e lotteremo fino all'ultimo per vincere quella di quest'anno": così il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, sugli obiettivi stagionali della squadra. "L'anno scorso abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo vinto due coppe (coppa Italia e Supercoppa Italiana, ndr) - aggiunge ai microfoni di Juventus Tv - e abbiamo dato una risposta a chi diceva che non avevamo più fame: è stata la dimostrazione che nelle gare secche la Juve c'è". (ANSA).